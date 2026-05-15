Evasione fiscale operazione milionaria in Sardegna | scoperti 100 yacht non dichiarati al Fisco

La Guardia di Finanza di Cagliari ha individuato più di cento imbarcazioni di lusso non dichiarate al Fisco e registrate all’estero, nonostante i proprietari risultassero residenti in Italia. L’operazione ha portato al sequestro di numerosi yacht, evidenziando un’ampia evasione fiscale nel settore nautico. L’indagine ha coinvolto diverse regioni italiane e ha portato alla luce un sistema di elusione fiscale che coinvolgeva imbarcazioni di elevato valore. Le verifiche sono ancora in corso per accertare eventuali reati correlati.

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La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto oltre cento yacht e imbarcazioni di lusso mai dichiarati al Fisco e registrate all’estero, nonostante i proprietari risultassero residenti in Italia. Una maxi evasione fiscale da oltre 48 milioni di euro. L’indagine, denominata “Red Jack” ed effettuata in diversi porti turistici della Sardegna, punta i riflettori proprio sul cosiddetto stratagemma del “flagging out”, utilizzato per aggirare costi gestionali e assicurativi e per occultare il possesso di beni di lusso all’attenzione dell’Erario. Pronte sanzioni fino a 23 milioni di euro. Cos’è il flagging out, il sistema delle barche con bandiera estera. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Evasione fiscale, operazione milionaria in Sardegna: scoperti 100 yacht non dichiarati al Fisco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sardegna, maxi-operazione: 100 yacht da 48 milioni scoperti al fisco? Punti chiave Come hanno fatto i proprietari a nascondere 100 yacht al fisco? Quale strategia usavano le imbarcazioni per evitare i controlli... Cento yacht non dichiarati per 48 milioni, la scoperta della Gdf in Sardegna(Adnkronos) – Ben 100 imbarcazioni che, sebbene riconducibili a persone residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere,... Evasione fiscale, operazione milionaria in Sardegna: scoperti 100 yacht non dichiarati al FiscoI controlli della Guardia di Finanza nei porti turistici sardi hanno individuato numerosi casi di flagging out, il meccanismo secondo cui una barca di lusso viene registrata ... quifinanza.it Operazione Red Jack: i finanzieri di Cagliari scovano 100 barche non dichiarate al fisco, evasione per 23 milioniOperazione Red Jack: i finanzieri di Cagliari scovano 100 barche non dichiarate al fisco, evasione per 23 milioni - sardiniapost ... sardiniapost.it