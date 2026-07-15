Europei Under 18 di Rieti test in pista | tutto pronto orari e dove vedere l’evento
Allo stadio Guidobaldi di Rieti si svolgono gli Europei Under 18 di atletica, con la partecipazione di circa 1100 atleti provenienti da diverse nazioni europee. L'evento prevede varie prove in pista e si svolge secondo un programma già stabilito. Le competizioni sono aperte al pubblico e sarà possibile seguire le gare in diretta o attraverso canali di trasmissione dedicati.
Lo stadio Guidobaldi di Rieti si prepara ad accogliere l’atletica giovanile per gli Europei Under 18. Ben 1100 atleti si contenderanno i titoli continentali sotto i riflettori di tutta Europa. Gli Europei Under 18 di atletica sono alle porte. Tutto pronto a Rieti per la competizione internazionale che avrà anche ampia copertura mediatica. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, RaiSport trasmetterà in diretta tutte le gare del pomeriggio. Il palinsesto seguirà finestre orarie definite: il 16 luglio le trasmissioni inizieranno alle 15.55 per chiudersi alle 20.10, mentre il 17 luglio il collegamento andrà dalle 16.00 alle 20.40. La giornata del 18 luglio presenterà la diretta tv dalle 17. 🔗 Leggi su Sportface.it
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