Europei Under 18 di Rieti test in pista | tutto pronto orari e dove vedere l’evento

Notizia in breve

Allo stadio Guidobaldi di Rieti si svolgono gli Europei Under 18 di atletica, con la partecipazione di circa 1100 atleti provenienti da diverse nazioni europee. L'evento prevede varie prove in pista e si svolge secondo un programma già stabilito. Le competizioni sono aperte al pubblico e sarà possibile seguire le gare in diretta o attraverso canali di trasmissione dedicati.