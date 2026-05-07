MotoGP si torna in pista a Le Mans | orari e dove vedere il GP di Francia

Dal 8 al 10 maggio si svolge a Le Mans il quinto appuntamento della stagione 2026 del MotoGP. La gara si terrà sul circuito di Le Mans, con le prove e le qualifiche previste nei giorni precedenti. Gli orari delle sessioni sono stati comunicati e le gare saranno trasmesse in diretta tv e streaming. Questa tappa rappresenta una delle tappe principali del campionato mondiale di motociclismo su pista.

Dal 8 al 10 maggio il Motomondiale fa tappa in Francia per il quinto round della stagione 2026. Si riparte dal successo di Alex Marquez a Jerez, con Marco Bezzecchi leader del Mondiale La MotoGP torna protagonista con il Gran Premio di Francia in programma da venerdì 8 a domenica 10 maggio sul circuito di Le Mans. Il quinto appuntamento del Motomondiale arriva dopo la tappa di Jerez, vinta da Alex Marquez, mentre al comando della classifica piloti resta Marco Bezzecchi. Grande attesa anche per la Sprint del sabato e per la gara domenicale, in uno dei tracciati storici del calendario iridato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: MotoGP GP Francia, dove vedere la gara di Le Mans: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now MotoGP, GP Francia 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 8-10 maggio a Le MansNel week end dell’8-10 maggio il Motomondiale tornerà in scena a Le Mans, per il GP di Francia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: PREVIEW: il Mondiale si riaccende a Le Mans; MotoGp: ancora caccia alle Aprilia, domenica il Gp di Francia; Recensione - MotoGP 26; Jonas Folger torna in MotoGP per sostituire Maverick Viñales a Le Mans. MotoGp, si corre a Le Mans: programma, orari e dove vedere il Gp di Francia(Adnkronos) - Torna la MotoGp. Da domani, venerdì 8 maggio, a domenica 10 maggio, si corre il Gran Premio di Le Mans. Il quinto atto del Motomondiale andrà in scena in Francia, dopo la tappa spagnola ... notizie.it MotoGp: ancora caccia alle Aprilia, domenica il Gp di FranciaTutto pronto per dare la caccia alle orecchie di elefante sul circuito di Le Mans. La MotoGp torna in pista per il Gran Premio di Francia e si lancia all'inseguimento delle Aprilia di Marco Bezzecch ... ansa.it #MotoGP | Quartararo conferma che a Le Mans userà l'aerodinamica 2025 della Yamaha x.com L’ex pilota invoca penalità per chi critica la Formula 1, ma Damon Hill frena subito. Intanto tra F1 e MotoGP cresce il controllo sulla comunicazione dei piloti. Il caso Yamaha-Quartararo - facebook.com facebook