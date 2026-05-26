Dove vedere in tv Sofia Raffaeli Europei ginnastica ritmica 2026 | orari dell’azzurra e streaming

Sofia Raffaeli partecipa agli Europei di ginnastica ritmica 2026. La competizione si svolge in televisione e in streaming. Gli orari degli esercizi dell’azzurra sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione. La ginnasta si esibirà in diverse discipline durante le giornate di gara. La trasmissione degli eventi si può seguire sui canali sportivi e online. La competizione coinvolge diverse nazioni e atlete di alto livello.

Sofia Raffaeli sarà tra le protagoniste più attese degli Europei 2026 di ginnastica ritmica: dopo essere salito sul podio in Coppa del Mondo e in European Cup, dopo aver vinto in World Challenge Cup, la fuoriclasse marchigiana andrà a caccia del colpaccio nella rassegna continentale prevista sulla pedana di Varna (Bulgaria). Il bronzo olimpico e mondiale nel concorso generale si rimetterà in gioco in una località tanto amata, fronteggiando le migliori avversarie in circolazione a livello globale. L’azzurra dovrà fare i conti con le padrone di casa Stiliana Nikolova ed Eva Brezalieva, con l’ucraina Taisiia Onofriichuk (chiamata a difendere il titolo) e con la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa del Mondo e Campionessa Olimpica di Parigi 2024). 🔗 Leggi su Oasport.it

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Training session with Sofia Raffaeli

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