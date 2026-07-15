Euro digitale 8 banche italiane selezionate per la sperimentazione | quali sono

Da quifinanza.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Banca centrale europea ha selezionato otto banche italiane per partecipare alla sperimentazione dell’euro digitale. Complessivamente, 36 istituti finanziari e fornitori di servizi di pagamento sono stati scelti per il progetto pilota, che inizierà nella seconda metà del 2027. La sperimentazione mira a testare le funzionalità e l’implementazione dell’euro digitale nel sistema finanziario. La selezione delle banche italiane fa parte di una fase di test più ampia a livello europeo.

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La Banca centrale europea accelera sul progetto dell’ euro digitale e sceglie le banche protagoniste della sperimentazione. Sono 36 le banche e i fornitori di servizi di pagamento selezionati per partecipare al progetto pilota che prenderà il via nella seconda metà del 2027. Tra di essi ci sono anche otto operatori italiani: Poste Italiane, Montepaschi, Isybank di Intesa Sanpaolo, UniCredit, Nexi, Satispay, Numia e Banca Sella. Come funzionerà la sperimentazione. Le 8 banche italiane selezionate, nell’ambito del totale di 36 banche a livello europeo, rappresentano un numero assolutamente rilevante e la prova che il sistema bancario italiano è considerato affidabile e all’avanguardia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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