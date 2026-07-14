Euro digitale anche otto banche italiane nel test della Bce | quali sono e quando partirà il progetto pilota

Otto banche italiane sono tra le 36 istituzioni finanziarie selezionate dalla Bce per il progetto pilota dell’euro digitale. Il test della valuta elettronica, destinata a ridurre la dipendenza dai circuiti di pagamento statunitensi, partirà prossimamente. La Bce ha scelto queste banche per partecipare alla fase di sperimentazione del nuovo sistema di pagamento digitale. Il progetto mira a introdurre l’euro digitale come alternativa alle monete cartacee e alle transazioni tradizionali.

Sono 36 le banche selezionate dalla Bce per il progetto pilota dell’ euro digitale, la nuova valuta elettronica che l’Unione europea punta a introdurre per ridurre la dipendenza dai circuiti di pagamento americani. Fra i 36 istituti scelti dall’Eurotower, otto sono italiani. Si tratta di Poste Italiane, Montepaschi, Isybank di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Nexi, Satispay, Numia, Banca Sella. Accanto a tutti questi nomi ci sono altri istituti di credito e payment service provider molto diffusi in Europa, come Revolut, Deutsche Bank, Stripe, SumUp e Worldline. I primi test sulla “versione beta” dell’euro digitale. I primi test sulle funzionalità dell’euro digitale partiranno tra un anno, ossia nella seconda metà del 2027. 🔗 Leggi su Open.online

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Euro digitale alternativa ai sistemi di pagamento Made in Usa: lEuroparlamento approva

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