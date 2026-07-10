Euro digitale come funzionerà la sperimentazione | 40 banche 10mila volontari e pagamenti reali

La sperimentazione dell’euro digitale coinvolge 40 banche e 10.000 volontari. Verranno effettuati pagamenti con transazioni reali in un ambiente di prova. Prima di essere distribuito ai circa 355 milioni di cittadini dell’area euro, il progetto sarà testato in modo controllato, limitando l’accesso a un gruppo ristretto di utenti. La decisione è stata approvata dal parlamento europeo ieri.

Prima di arrivare nei portafogli dei circa 355 milioni di cittadini dell’area euro, l’euro digitale dopo il via libera di ieri del parlamento europeo, sarà messo alla prova in un ambiente controllato, con transazioni reali ma una platea ristretta di utenti. Il progetto pilota preparato dalla Banca centrale europea dovrebbe partire nella seconda metà del 2027, probabilmente a settembre, e durare dodici mesi. Servirà a verificare sul campo il funzionamento del «contante digitale», individuare eventuali problemi e raccogliere indicazioni dagli utenti, dagli intermediari e dagli esercenti prima dell’eventuale emissione su larga scala, prevista non prima del 2029. 🔗 Leggi su Open.online

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Euro Digitale: La BCE Accelera sulla Sperimentazione

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