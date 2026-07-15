Un agente ha tuffato in mare per salvare due turisti in difficoltà. Quando ha visto che uno dei due non riusciva più a tornare a riva, si è immerso immediatamente. In pochi secondi ha raggiunto e preso in salvo le persone, evitando che la situazione degenerasse. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in una zona affollata di bagnanti.

Pesaro, 15 luglio 2026 – “Ho visto che non riusciva più a tornare a riva e mi sono tuffato”. Pochi secondi per capire il pericolo e una scelta che ha evitato una tragedia. Protagonista è Eugenio Nardelli, 43 anni, poliziotto della Squadra Mobile di Pesaro, che ieri ha salvato due turisti trascinati al largo con un Sup nel tratto di mare tra Punta Grossa, Porto Cesareo e Punta Prosciutto, in provincia di Lecce, dove si trovava fuori servizio. Sotto la superficie la corrente era fortissima. L’acqua era calma, quasi immobile, ma sotto la superficie la corrente era fortissima. “Sembrava il mare dei Caraibi, in pochi secondi ti portava al largo”, racconta l’agente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eugenio, agente eroe in mare mette in salvo due turisti: “Vista l’emergenza mi sono tuffato in acqua”

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