Un poliziotto fuori servizio ha salvato due turisti e un bagnino in difficoltà in acqua. Prima ha soccorso i turisti che rischiavano di annegare, poi ha aiutato il bagnino caduto in acqua. L’intervento tempestivo ha permesso di mettere tutti in salvo. L’agente ha dichiarato di aver agito d’impulso, senza considerarsi un eroe. L’episodio si è verificato in una località balneare, dove le operazioni di salvataggio sono state coordinate tra i presenti.

Fermo, 7 luglio 2026 - Prima quei due bagnanti che rischiavano di annegare, poi il bagnino in difficoltà, caduto anche lui in acqua, infine l’intervento risolutivo di un poliziotto fuori servizio che ha permesso di mettere tutti in salvo. Un intervento provvidenziale e un grande esempio di coraggio e senso del dovere hanno visto protagonista un agente della squadra volante della questura di Fermo. https:www.ilrestodelcarlino.itanconacronacadavide-chiara-dispersi-dolomiti-o68gkbwo (c)enricomattiadelpunta E’ successo a Villa Rosa davanti allo stabilimento balneare Polvere di Stelle. I fatti si sono svolti intorno alle 11.30 a Villa Rosa, in provincia di Teramo, davanti allo stabilimento balneare "Polvere di Stelle". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il coraggio di Roberto, il poliziotto fuori servizio salva due turisti e il bagnino in difficoltà: “Non sono un eroe, ho agito d’impulso”

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