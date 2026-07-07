Da professore a eroe in costume | Sergio il bagnino che salvò la famiglia in mare dopo aver insegnato sicurezza tra i banchi
Sabato scorso, un bagnino ha salvato una famiglia in mare dopo aver insegnato sicurezza in spiaggia. L’uomo, che lavora come insegnante in una scuola, ha agito prontamente quando ha visto una situazione di pericolo in acqua. Dopo aver svolto le sue funzioni di salvataggio, si è subito dedicato a soccorrere la famiglia in difficoltà, evitando che la situazione peggiorasse. L’intervento è durato pochi minuti e ha evitato conseguenze più gravi.
C’è chi insegna la prudenza tra i banchi di scuola e chi la mette in pratica quando il pericolo si materializza davanti agli occhi. Sabato scorso, Sergio Del Buono ha fatto entrambe le cose nello spazio di pochi minuti, dimostrando che certe lezioni si imparano per davvero solo quando l’acqua ti arriva al petto e devi decidere. Il giovane, 24 anni, aveva trascorso i primi mesi dell’anno come insegnante in una splendida città turistica affacciata sul Lago di Como. Nelle sue lezioni, aveva più volte ripetuto agli studenti l’importanza di non sottovalutare mai l’ambiente circostante: la forza dell’acqua, il vento, le correnti, la distanza dalla riva, le condizioni del tempo e soprattutto quelle bandierine di segnalazione che tanti ignorano con leggerezza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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