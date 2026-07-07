Da professore a eroe in costume | Sergio il bagnino che salvò la famiglia in mare dopo aver insegnato sicurezza tra i banchi

Notizia in breve

Sabato scorso, un bagnino ha salvato una famiglia in mare dopo aver insegnato sicurezza in spiaggia. L’uomo, che lavora come insegnante in una scuola, ha agito prontamente quando ha visto una situazione di pericolo in acqua. Dopo aver svolto le sue funzioni di salvataggio, si è subito dedicato a soccorrere la famiglia in difficoltà, evitando che la situazione peggiorasse. L’intervento è durato pochi minuti e ha evitato conseguenze più gravi.