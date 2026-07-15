Nel parco naturale regionale di Ugento, si trovano sentieri nascosti tra vegetazione e acque calme. Le escursioni guidate permettono di attraversare zone meno frequentate del Salento, dove la natura si presenta con cambiamenti stagionali evidenti. Le passeggiate si svolgono lungo percorsi che attraversano boschi, zone umide e aree di vegetazione mediterranea, offrendo un’immersione in un paesaggio meno battuto rispetto alle spiagge più conosciute.

Alla scoperta del parco naturale regionale di Ugento. Nel Salento, oltre il mare più conosciuto, esiste un paesaggio fatto di acque tranquille, sentieri nascosti e vegetazione che cambia lentamente con il passare delle stagioni. È questo il cuore di "Esplorando", un programma di escursioni guidate gratuite attivo da 13 anni. L'iniziativa, promossa dal Lido Pineta e affidata alle guide ambientali Emanuela Rossi e Totò Inguscio di Avanguardie, nasce con l'obiettivo di far conoscere uno dei patrimoni naturalistici più preziosi del territorio attraverso un modo diverso di vivere il paesaggio: lento, rispettoso e consapevole. Negli anni è diventata un'occasione attesa da chi desidera entrare in relazione con la natura più autentica del Salento. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - «Esplorando», le escursioni nel parco naturale di Ugento per scoprire un Salento diverso

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