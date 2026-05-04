Nella zona del Parco naturale regionale lungo il litorale di Ugento, sono state individuate tracce di un veicolo che si è spinto sulle dune. Le telecamere installate nella zona hanno catturato immagini che mostrano un fuoristrada o un mezzo simile mentre si trovava nelle aree protette. Le forze dell’ordine stanno verificando l’identità del conducente e le eventuali violazioni delle norme che regolano il Parco.

Con un fuoristrada, o con un altro mezzo, sulle dune del Parco naturale regionale “Litorale di Ugento”. Ma l’episodio viene ripreso dalle telecamere e le immagini finiscono all’attenzione delle forze dell’ordine. Potrebbe essere presto denunciato il conducente del veicolo che nelle scorse ore ha scorrazzato all’interno dell’area protetta, distruggendo parte dell’habitat naturale lungo la costa ugentina. A segnalare l’accaduto sono stati alcuni cittadini. E ora tutte le informazioni sono al vaglio delle forze dell’ordine. La denuncia del direttore del Parco «Quanto accaduto oggi è grave e inaccettabile», sono le parole dell’ente parco, guidato dal direttore Francesco de Franco.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ugento, fuoristrada sulle dune nel Parco Naturale: identificato dalle telecamere

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