Difesa del Parco naturale di Ugento | istituzioni e cittadini uniti contro il transito illegale

Da lecceprima.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità hanno presentato tre denunce e comminato sanzioni amministrative per un totale superiore a tremila euro in seguito a un intervento nel Parco naturale regionale litorale di Ugento. L’operazione ha riguardato il transito di veicoli pesanti senza autorizzazione, che ha provocato danni a habitat fragili e protetti dell’area. I controlli sono stati effettuati da forze dell’ordine e funzionari incaricati della tutela ambientale, che hanno identificato e multato i responsabili. La comunità locale si è unita alla difesa del parco contro queste attività illecite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

UGENTO – Tre denunce e sanzioni amministrative per oltre 3mila euro per aver deturpato il Parco naturale regionale litorale di Ugento attraverso il transito non autorizzato di veicoli pesanti su habitat fragili e protetti.L’attività d’indagine ha preso il via in seguito alla segnalazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Ugento, fuoristrada sulle dune nel Parco Naturale: identificato dalle telecamereCon un fuoristrada, o con un altro mezzo, sulle dune del Parco naturale regionale “Litorale di Ugento”.

Parco delle Madonie, la strategia della tutela: istituzioni e tecnici uniti per il futuro del geoparkVertice operativo con dirigenti regionali, corpo forestale e sindaci del territorio.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web