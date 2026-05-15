Difesa del Parco naturale di Ugento | istituzioni e cittadini uniti contro il transito illegale
Le autorità hanno presentato tre denunce e comminato sanzioni amministrative per un totale superiore a tremila euro in seguito a un intervento nel Parco naturale regionale litorale di Ugento. L’operazione ha riguardato il transito di veicoli pesanti senza autorizzazione, che ha provocato danni a habitat fragili e protetti dell’area. I controlli sono stati effettuati da forze dell’ordine e funzionari incaricati della tutela ambientale, che hanno identificato e multato i responsabili. La comunità locale si è unita alla difesa del parco contro queste attività illecite.
UGENTO – Tre denunce e sanzioni amministrative per oltre 3mila euro per aver deturpato il Parco naturale regionale litorale di Ugento attraverso il transito non autorizzato di veicoli pesanti su habitat fragili e protetti.L’attività d’indagine ha preso il via in seguito alla segnalazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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