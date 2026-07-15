Esce il libro di Rosanna Siino ma è polemica non l’ha scritto davvero lei? Che succede
Oggi, mercoledì 15 luglio, il primo libro di Rosanna Siino è stato pubblicato su Amazon. La notizia è stata annunciata direttamente dalla stessa Siino attraverso il suo profilo Instagram. Tuttavia, sono emerse polemiche riguardo all’autenticità dell’autore, con dubbi sul fatto che l’opera sia stata effettivamente scritta dalla dama di Uomini e Donne. La questione ha generato discussioni tra i follower e sui social media.
A partire da oggi, mercoledì 15 luglio, è disponibile su Amazon il primo libro scritto da Rosanna Siino. A dare l’annuncio è stata direttamente la dama di Uomini e Donne, la quale ha informato i fan di Instagram della lieta notizia. Si tratta, in realtà, di un lancio anticipato, in quanto il tutto si sarebbe dovuto verificare tra due giorni, ma le cose sono cambiate all’ultimo momento. Ad ogni modo, a generare sgomento non è questo, ma i commenti di alcuni utenti del web che hanno messo in discussione l’autenticità del manoscritto. Rosanna Siino annuncia il lancio anticipato del suo libro, ma perché scoppia la polemica. Rosanna Siino ha... 🔗 Leggi su Tutto.tv
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Il 17 luglio, nel giorno del mio compleanno, vi aprirò le pagine della mia vita. Rosanna Siino, volto discusso del trono over di Uomini e Donne, ha annunciato sui social l’uscita del suo primo libro. Si tratta di un’autobiografia che arriverà su Amazon proprio il facebook
Uomini e Donne, Rosanna Siino pubblica il suo primo libroRosanna Siino, discussa dama del trono over di Uomini e Donne, pubblica il suo primo libro. msn.com
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