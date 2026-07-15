Oggi, mercoledì 15 luglio, il primo libro di Rosanna Siino è stato pubblicato su Amazon. La notizia è stata annunciata direttamente dalla stessa Siino attraverso il suo profilo Instagram. Tuttavia, sono emerse polemiche riguardo all’autenticità dell’autore, con dubbi sul fatto che l’opera sia stata effettivamente scritta dalla dama di Uomini e Donne. La questione ha generato discussioni tra i follower e sui social media.

A partire da oggi, mercoledì 15 luglio, è disponibile su Amazon il primo libro scritto da Rosanna Siino. A dare l’annuncio è stata direttamente la dama di Uomini e Donne, la quale ha informato i fan di Instagram della lieta notizia. Si tratta, in realtà, di un lancio anticipato, in quanto il tutto si sarebbe dovuto verificare tra due giorni, ma le cose sono cambiate all’ultimo momento. Ad ogni modo, a generare sgomento non è questo, ma i commenti di alcuni utenti del web che hanno messo in discussione l’autenticità del manoscritto. Rosanna Siino annuncia il lancio anticipato del suo libro, ma perché scoppia la polemica. Rosanna Siino ha... 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Esce il libro di Rosanna Siino, ma è polemica, non l’ha scritto davvero lei? Che succede

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