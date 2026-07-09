Rosanna Siino scrive un libro dopo UeD ma scoppia il caos | Business VIDEO

Da tutto.tv 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Così come Debora Bragetti, anche Rosanna Siino, dopo la chiusura estiva di Uomini e Donne, ha annunciato di aver scritto un libro autobiografico. Il tempismo con il quale entrambe le donne hanno deciso di condividere questa informazione con i propri fan è particolare, ma non è per questo che sul web è sorta la polemica in queste ore. Sotto al post in cui Rosanna ha dato l’annuncio, infatti, si sono diffusi svariati commenti, alcuni dei quali pungenti e perentori contro la dama. Rosanna Siino annuncia il lancio del suo libro: il tempismo crea sgomento. Dal 17 luglio 2026 sarà disponibile su Amazon il libro scritto da Rosanna Siino e intitolato “ Ha vissuto eccome “. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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