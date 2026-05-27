Rosanna Siino ha condiviso un video su TikTok in vista dell’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne, in cui ripensa alla sua esperienza nel programma. La pubblicazione ha suscitato polemiche e critiche da parte di alcuni utenti riguardo a un suo gesto durante il percorso televisivo.

In vista dell’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne, Rosanna Siino ha pubblicato un video su TikTok per celebrare la sua esperienza nel programma. Tuttavia, le immagini che ritraggono momenti con Alessio Pili Stella hanno sollevato un’ondata di critiche. Gli utenti non hanno risparmiato commenti negativi, accusando Rosanna di mancare di rispetto nei confronti della nuova coppia formata da Alessio e Debora Bragetti. Martina Calabrò spiazza dopo la scelta di Ciro Solimeno Uomini e Donne gossip: il video di Rosanna suscita polemiche. Il video pubblicato da Rosanna Siino ha l’intento di racchiudere le emozioni vissute durante il suo percorso a Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Rosanna Siino ripensa ad Alessio: polemica e critiche per il suo gesto

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COLPO DI SCENA A UOMINI E DONNE: ROSANNA INVITA A CENA ALESSIO E IL PUBBLICO ESPLODE

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