Haaland torna a casa dal Mondiale con un souvenir assurdo | il procione imbalsamato diventa virale

Erling Haaland è tornato in Norvegia dopo aver perso ai quarti di finale del Mondiale contro l’Inghilterra. Al suo rientro, ha portato con sé un procione imbalsamato, che è subito diventato oggetto di attenzione sui social media. La notizia ha attirato l’interesse di molti utenti, rendendo virale il suo souvenir insolito. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito al motivo di questa scelta.

Erling Haaland ha lasciato il Mondiale con una sconfitta ai quarti di finale contro l’Inghilterra, ma il suo ritorno in Norvegia è diventato virale per tutt’altro motivo. All’aeroporto di Oslo il bomber del Manchester City è stato fotografato mentre scendeva dall’aereo con in mano un procione imbalsamato che stringe una bottiglia di whisky, attirando immediatamente l’attenzione dei social. Poco dopo è stato lo stesso attaccante a spiegare l’origine dell’insolito souvenir. Su X ha pubblicato una foto dell’animale con la frase: “ Mi ha seguito fino a casa “, mentre su Instagram ha chiesto ai suoi follower di aiutarlo a trovargli un nome, proponendo quattro opzioni: Cowboy, Ranger, TEX e R. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Day 1: Haaland Walk. Day 2: Real Football. Jimin Owned Munich.

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