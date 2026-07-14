Haaland torna a casa dal Mondiale con un souvenir assurdo | il procione imbalsamato diventa virale

Da cinemaserietv.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Erling Haaland è tornato in Norvegia dopo aver perso ai quarti di finale del Mondiale contro l’Inghilterra. Al suo rientro, ha portato con sé un procione imbalsamato, che è subito diventato oggetto di attenzione sui social media. La notizia ha attirato l’interesse di molti utenti, rendendo virale il suo souvenir insolito. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito al motivo di questa scelta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Erling Haaland ha lasciato il Mondiale con una sconfitta ai quarti di finale contro l’Inghilterra, ma il suo ritorno in Norvegia è diventato virale per tutt’altro motivo. All’aeroporto di Oslo il bomber del Manchester City è stato fotografato mentre scendeva dall’aereo con in mano un procione imbalsamato che stringe una bottiglia di whisky, attirando immediatamente l’attenzione dei social. Poco dopo è stato lo stesso attaccante a spiegare l’origine dell’insolito souvenir. Su X ha pubblicato una foto dell’animale con la frase: “ Mi ha seguito fino a casa “, mentre su Instagram ha chiesto ai suoi follower di aiutarlo a trovargli un nome, proponendo quattro opzioni: Cowboy, Ranger, TEX e R. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Day 1: Haaland Walk. Day 2: Real Football. Jimin Owned Munich.

Video Day 1: Haaland Walk. Day 2: Real Football. Jimin Owned Munich.

Notizie e thread social correlati

Haaland, che fai? Torna dagli USA con un procione imbalsamato!Dopo l'eliminazione ai quarti di finale con la Norvegia, il calciatore è tornato dagli Stati Uniti.

Il gadget di Haaland dopo il Mondiale fa discutere: rientra a Oslo con in braccio un procione imbalsamato | VideoDopo il Mondiale 2026, un video mostra un atleta che rientra a Oslo con un procione imbalsamato in braccio.

Temi più discussi: Norvegia torna a casa dopo i Mondiali, il 'row' con il principe e 90mila tifosi - Video; Mondiali, la Norvegia torna a casa: ma cos'ha Haaland in mano?; Norvegia, Haaland torna a casa con un procione (imbalsamato) che beve una bottiglia di liquore; Norvegia torna a casa dopo i Mondiali, il ‘row’ con il principe e 90mila tifosi.

haaland torna a casaHaaland torna a casa dal Mondiale con un souvenir assurdo: il procione imbalsamato diventa viraleIl procione imbalsamato comprato da Erling Haaland durante il Mondiale è diventato il souvenir più discusso del web. cinemaserietv.it

haaland torna a casaErling Haaland torna dai Mondiali con un procione imbalsamato che costa 700 euro: ora è introvabileLa Norvegia è tornata a casa, eliminata dall'Inghilterra ai quarti di finale, chiudendo i Mondiali 2026 tra gli applausi dei suoi tifosi e non solo. Con lei anche la sua stella più splendente, Erling ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web