Una scritta shock contro le donne è comparsa su un muro all’uscita dell’autostrada. La sindaca ha ordinato la sua cancellazione, definendola un messaggio gravissimo, intriso di violenza. La frase si riferisce a un messaggio scritto con spray nero, che denunciava una cultura del possesso e della sopraffazione. Il Comune ha prontamente rimosso il testo per evitare che si diffondesse ulteriormente.

«Quello apparso all'uscita dell'autostrada è un messaggio gravissimo, intriso di violenza e di una cultura del possesso e della sopraffazione che la nostra comunità respinge con fermezza». Con queste parole la sindaca di Ercolano Antonietta Garzia ha motivato, in un post social, la sua decisione di far rimuovere la spuntata su un muro sotto al ponte dell'autostrada, «Le ragazze cattive vanno punite». «Non possiamo accettare che parole come queste trovino spazio sui muri della nostra città, perché - ha aggiunto - alimentano stereotipi e giustificano forme di violenza contro le donne. Ercolano dice con chiarezza no a ogni linguaggio d'odio, di violenza e di discriminazione. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Ercolano, sul muro spunta scritta choc contro le donne. E la sindaca la fa cancellare

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