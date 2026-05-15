Spunta una scritta contro Zilioli e la moschea
Una scritta contro un assessore e la moschea è apparsa lungo via Bertoli, in una zona sotto controllo delle telecamere di videosorveglianza. La maggioranza si è riunita intorno all’assessore alla Riqualificazione Urbana, oggetto di questa manifestazione, che non ha ancora avuto chiarimenti ufficiali. Le autorità stanno analizzando i filmati per individuare chi si trovi dietro alla scritta, che non è stata ancora rimossa. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato al momento.
Fa quadrato, la maggioranza, attorno a David Zilioli, assessore alla Riqualificazione Urbana preso di mira da una scritta, vergata da mani ignote – ma si stanno esaminando i filmati di videosorveglianza che vigiliano sulla zona - lungo via Bertoli. ‘Grazie Zilioli per la grande moschea a Braida’, recita la scritta, che riporta a galla tensioni mai sopite tra i residenti del quartiere e l’assessore, cui larga parte dei residenti non ‘perdona’ il via libera all’apertura, presso il Direzionale ‘I Quadrati’ del centro culturale Al Medina dove potrebbe trasferirsi, in un prossimo futuro, anche il luogo di culto che fa capo all’associazione islamica oggi collocato in via Cavour. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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