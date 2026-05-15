Spunta una scritta contro Zilioli e la moschea

Una scritta contro un assessore e la moschea è apparsa lungo via Bertoli, in una zona sotto controllo delle telecamere di videosorveglianza. La maggioranza si è riunita intorno all’assessore alla Riqualificazione Urbana, oggetto di questa manifestazione, che non ha ancora avuto chiarimenti ufficiali. Le autorità stanno analizzando i filmati per individuare chi si trovi dietro alla scritta, che non è stata ancora rimossa. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato al momento.

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