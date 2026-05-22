Da Riley a Giubilei e Porro | le donne vanno alla carica dell' America' s Cup

Nella prossima America's Cup a Napoli, sarà obbligatorio che a bordo degli yacht AC75 ci siano anche donne. Questa decisione riguarda tutte le imbarcazioni partecipanti e mira a garantire la presenza femminile durante le competizioni. Tra i nomi coinvolti ci sono figure note nel mondo della vela e del giornalismo sportivo. La scelta di includere donne a bordo rappresenta un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti e ha suscitato discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

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Non che le donne siano rimaste a guardare negli ultimi decenni ma l’obbligo di imbarcarne una a bordo degli AC75 nella prossima America’s Cup a Napoli, è un atto di grande importanza. Il segnale che persino nella Regata per eccellenza c’è spazio per una quota rosa e la lunga marcia del movimento femminile, contro i luoghi comuni millenari (“le donne portano sfortuna in barca”) sia giunta in acque tranquille. In verità, tra il trofeo velico più prestigioso e le donne c’era già stato qualche contatto, a parte la presenza – spesso numerosa – nei team di appoggio con i ruoli più diversi anche se mai dirigenziali. Chi è riuscito a fare di più è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Riley a Giubilei e Porro: le donne vanno alla carica dell'America's Cup ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: America's Cup, a Cagliari si accende la sfida verso Napoli, Luna Rossa carica: «Vogliamo il Trofeo» America’s Cup, ufficiale l’iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton CupIl Royal Prince Edward Yacht Club sarà il sesto Challenger per la prossima Louis Vuitton Cup di vela, che definirà lo sfidante per l’America’s Cup:...