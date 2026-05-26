Il ritorno di Rory Oliviero | a Ercolano foto di gruppo alla festa della neo consigliera Pd Pina Liberti

Rory Oliviero, già coinvolto nell'inchiesta "Bloody Money" di Fanpage e arrestato nel 2021, è comparso nella foto dei festeggiamenti di una candidata dem. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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