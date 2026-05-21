Bollette pazze scoppia la polemica i consiglieri di ‘Per Casapulla’ | Amministrazione intervenga
A Casapulla si sono verificati aumenti significativi nelle bollette del servizio idrico, con alcune cifre che si sono raddoppiate rispetto all’anno precedente. I consiglieri di opposizione hanno segnalato che numerosi cittadini hanno ricevuto fatture con importi molto più alti rispetto al passato, scatenando una forte reazione tra la popolazione. La questione ha portato alla richiesta di intervento da parte dell’amministrazione comunale, che si trova ora sotto pressione per fare chiarezza sulla situazione.
A Casapulla scoppia il caos per gli aumenti spropositati del servizio idrico. Secondo quanto accertato dai consiglieri di opposizione i cittadini sono stati raggiunti da bollette con cifre spropositate denunciando un rialzo dei costi, in alcuni casi anche raddoppiati rispetto ad un anno fa. Sul. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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