Villaricca Presunta estorsione da 50mila euro assolti gli imputati del processo legato al clan Ferrara-Cacciapuoti

A Villaricca si è concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati il processo legato a un’operazione di inchiesta che aveva come oggetto una presunta estorsione di 50mila euro. L’indagine riguardava un’ipotesi di estorsione associata al clan Ferrara-Cacciapuoti e alla compravendita di un appartamento. Dopo il dibattimento, nessuna delle persone coinvolte è stata condannata, portando alla fine del procedimento giudiziario senza pene o misure cautelari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si chiude con l’assoluzione di tutti gli imputati il processo nato da un’inchiesta su una presunta estorsione da 50mila euro collegata al clan Ferrara-Cacciapuoti di Villaricca e alla vendita di un appartamento. Il Gup del Tribunale di Napoli, dottoressa Fabrizia Fiore, ha disposto oggi l’assoluzione degli imputati coinvolti nel procedimento, ordinando contestualmente la cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per Giuseppe Ruocco, alias "Pepp 'o stuort". Nel dispositivo letto in aula, il giudice ha assolto Domenico Ferrara e Luigi Cacciapuoti, attualmente detenuti per altra causa, “perché il fatto non sussiste”. Assoluzione anche per Giulio D’Altrui, Francesco Ferrara e Giuseppe Ruocco, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 comma 2 cpp, sempre con formula “perché il fatto non sussiste”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca. Presunta estorsione da 50mila euro, assolti gli imputati del processo legato al clan Ferrara-Cacciapuoti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Processo Keu, assolti tutti gli imputati aretini Incidente mortale a Torre a Mare, il processo e la decisione del giudice: assolti due imputatiSono stati assolti dal Tribunale di Bari un 35enne inglese e un 53enne di Mola di Bari accusati dell'omicidio colposo di Luigi Marcone, uomo...