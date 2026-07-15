L'Università del Salento ha aumentato del 69% i fondi destinati a programmi di mobilità internazionale negli ultimi tre anni. La strategia di internazionalizzazione si è intensificata, rafforzando le collaborazioni con atenei di altri paesi. Il trend evidenzia una crescita significativa nel settore, confermando l’impegno dell’ateneo nel rafforzare la presenza globale e le opportunità di scambio per studenti e docenti.

L'Università del Salento accelera sulla propria strategia di internazionalizzazione e consolida il ruolo tra gli atenei italiani più dinamici nella cooperazione accademica globale. In tre anni i finanziamenti Erasmus+ per la mobilità con i Paesi extra Unione Europea sono cresciuti del 69%, consentendo all'Ateneo leccese di ampliare la rete di partenariati verso nuove aree del mondo. Unisalento rafforza la propria proiezione internazionale nell’ambito del programma Erasmus+ e a dirlo è anche l’aumento delle risorse. Infatti, i finanziamenti ottenuti dall’Ateneo per l’azione Ka171 - la mobilità internazionale per crediti nell’istruzione superiore - sono cresciuti del 69% nell’arco di tre anni, passando dai 552mila euro della call 2024 ai 935mila euro della call 2026. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Erasmus, l?Università del Salento conquista il mondo: 69% di fondi in più in tre anni

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