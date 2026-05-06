Morte Beccalossi mondo del calcio in lutto | a 69 anni scompare la leggenda nerazzurra

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, ex giocatore dell’Inter, deceduto all’età di 69 anni. La sua carriera è stata caratterizzata da un ruolo di primo piano come numero 10, entrando nella storia del club nerazzurro. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra tifosi e addetti ai lavori, che ricordano le sue prestazioni e il contributo alla squadra.

di Alberto Petrosilli Morte Beccalossi: è scomparso all’età di 69 anni Evaristo Beccalossi, leggendario numero 10 della storia dell’Inter. Il mondo del calcio e il popolo nerazzurro piangono la scomparsa di Evaristo Beccalossi, una delle icone più pure e amate della storia dell’ Inter. Il leggendario numero 10 si è spento all’età di 69 anni nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio 2026. Il decesso è avvenuto presso la clinica Poliambulanza di Brescia, città dove era nato e dove si trovava ricoverato dal gennaio 2025 a seguito di un grave malore che lo aveva fatto precipitare in un lungo stato di coma. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Morte Beccalossi: scompare a 69 anni il genio che incantò San Siro.🔗 Leggi su Internews24.com

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