Morto Beccalossi il mondo del calcio piange la scomparsa dell’ex centrocampista | aveva 69 anni

È deceduto l’ex centrocampista Beccalossi, che aveva 69 anni. La notizia è stata comunicata dopo una lunga malattia che ha colpito l’atleta negli ultimi anni. La sua scomparsa è stata confermata ufficialmente dal suo entourage. La morte ha suscitato cordoglio tra gli appassionati di calcio e nel mondo dello sport, dove era molto conosciuto.

di Luca Fioretti Morto Beccalossi, il mondo dello sport piange la dolorosa scomparsa dell’amatissimo ex centrocampista dopo una grave e lunghissima malattia. Il mondo del calcio italiano affronta una giornata di enorme e profondo lutto: Evaristo Beccalossi ci ha lasciato all’età di sessantanove anni. L’ex centrocampista si è purtroppo spento serenamente nella clinica Poliambulanza di Brescia durante la notte, dove era ricoverato da gennaio 2025 a seguito di un gravissimo malore che lo aveva costretto a un lungo coma. Avrebbe compiuto settanta anni il prossimo 12 maggio, ma purtroppo le sue deboli condizioni cliniche sono irrimediabilmente peggiorate.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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