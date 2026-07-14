Ma Come ti Vesti torna su Real Time con Enzo Miccio e Carla Gozzi. Il programma riprende da dove si era interrotto, con le due figure che guidano i concorrenti nelle scelte di stile. La trasmissione va in onda sul canale 31 del digitale terrestre, che ha mantenuto la sua presenza stabile nel panorama televisivo italiano. La ripresa del format avviene dopo un periodo di assenza, sfruttando il passato di successo del programma.

Ne è passato di tempo da quando Real Time rappresentava una iconica novità nel panorama televisivo italiano. Oggi il canale 31 del digitale terrestre vanta una storia comunque di tutto rispetto, tanto da potersi permettere di attingere dal proprio passato. È così che dalla prossima stagione tornerà in onda un programma che per anni ha contribuito a definire l’identità stessa della rete: Ma Come ti Vesti?!. Ad annunciarlo, con la consueta ironia e un pizzico di snobismo, sono i due storici conduttori, Enzo Miccio e Carla Gozzi, attraverso un video condiviso sui loro profili social e sui canali ufficiali della rete: Son passati ben 18 anni dalla prima edizione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Il Ritorno di Ma Come Ti Vesti! Un Iconico Programma di Stile

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