Il programma televisivo ‘Ma Come Ti Vesti?!’ tornerà in onda, come annunciato da Enzo Miccio e Carla Gozzi. La trasmissione, nota per i consigli di stile e le trasformazioni, è stata confermata dopo diversi anni di assenza. La data di ripresa e dettagli sulla programmazione non sono ancora stati comunicati. Il format ha avuto un ruolo di rilievo nel panorama televisivo dedicato alla moda e all’immagine personale.

Milano, 13 luglio 2026 – Ci sono programmi che, anche dopo anni dalla fine, continuano a essere ricordati dal pubblico. Tra questi c’è sicuramente ‘Ma Come Ti Vesti?!’, il format che ha fatto della moda, dei consigli di stile e delle trasformazioni il suo marchio di fabbrica. Dopo una lunga pausa, il programma è pronto a tornare. L’annuncio che molti fan aspettavano è finalmente arrivato: Enzo Miccio e Carla Gozzi torneranno insieme per una nuova edizione dello storico programma di Real Time. A svelare la sorpresa sono stati proprio i due conduttori, protagonisti di un simpatico video pubblicato sui social. L’annuncio non poteva che arrivare nello stile che ha sempre contraddistinto la coppia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Ma come ti vesti?!": il ritorno che tutti aspettavano è realtà. L'annuncio di Enzo Miccio e Carla Gozzi

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