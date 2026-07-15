Enzo Fernandez e Lautaro Martinez hanno segnato i gol decisivi nella semifinale mondiale contro l'Inghilterra, permettendo all'Argentina di qualificarsi per la finale. Fernandez ha aperto le marcature, mentre Martinez ha chiuso l'incontro con un altro gol. Entrambi sono stati determinanti nel risultato finale, contribuendo alla vittoria della nazionale argentina. La partita si è conclusa con il team sudamericano che avanza verso la finale del torneo.

Gli uomini della provvidenza sono ancora una volta loro. Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Il centrocampista argentino e l'attaccante dell'Inter hanno segnato nella semifinale mondiale contro l'Inghilterra e, proprio grazie ai loro gol hanno permesso alla formazione argentina di eliminare gli inglesi e approdare in finale mondiale. Un remake delle precedenti uscite a eliminazione diretta quando, prima Fernandez e poi Lautaro, si resero protagonisti di gol decisivi utili a far avanzare l'Argentina nel torneo. L'arcobaleno di Enzo Enzo Fernandez, in forza al Chelsea da gennaio 2023, ha segnato anche in semifinale acciuffando il pareggio quando l'eliminazione dei campioni del mondo sembrava a un passo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Enzo Fernandez e Lautaro Martinez salvano l'Argentina, chi sono «i due uomini della provvidenza» dei campioni del mondo

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