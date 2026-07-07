Durante gli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026, Argentina ed Egitto si sono affrontate in una partita decisa da un gol di Enzo Fernandez, che ha portato in vantaggio la squadra sudamericana. Poco dopo, Lionel Messi ha segnato un gol che ha permesso all’Argentina di riacciuffare il risultato. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2 a favore dell’Argentina, in un incontro che ha visto un’epica rimonta e varie occasioni da entrambe le squadre.

2026-07-07 20:24:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il colpo di testa di Enzo Fernandez al 93? ha completato una straordinaria rimonta dell’Argentina che ha recuperato dal 2-0 a 12 minuti dalla fine dei tempi regolamentari per battere l’Egitto ad Atlanta e avanzare ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 contro Svizzera o Colombia. Il colpo di testa di Yasser Ibrahim al 15? ha regalato agli sfavoriti un vantaggio che hanno mantenuto quando il portiere Mostafa Shoubir ha parato poco dopo il rigore di Lionel Messi. CHE COSA. A. RECUPERO! Enzo Fernández porta l’Argentina in vantaggio nei tempi di recupero pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Coppa del Mondo 2026: Argentina – Egitto 3-2 – Cronaca, risultato, gol mentre il gol di Enzo Fernandez manda in vantaggio Lionel Messi con un’epica rimonta in un thriller “assolutamente sorprendente” agli ottavi di finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reacting to Argentina vs Egypt FIFA World Cup 2026 Predictions!

Notizie e thread social correlati

Coppa del Mondo 2026: Francia – Paraguay 1-0 – Report, risultato, gol mentre Kylian Mbappe supera Lionel Messi tra i capocannonieri con un rigore per impostare il pareggio con il Marocco… e l’Albirroja viene etichettato come “disgrazia”Kylian Mbappe ha segnato un rigore al 70° minuto, portando la Francia in vantaggio 1-0 contro il Paraguay agli ottavi di finale della Coppa del Mondo...

Messico-Ecuador: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche mentre i co-organizzatori cercano di assicurarsi un posto agli ottavi di finale della Coppa del MondoIl Messico, paese ospitante della Coppa del Mondo, può qualificarsi agli ottavi di finale stasera affrontando l’Ecuador all’Azteca.

Temi più discussi: Mondiali 2026, ecco i sedicesimi di finale: qualificate, eliminate, calendario e possibili incroci; Mondiali calcio 2026 oggi: Partite e risultati in diretta LIVE · 4 luglio | Aggiornamenti in tempo reale; Mondiali, le partite di oggi. Quando e dove vederle; Classifica di forza dei Mondiali 2026: l’Argentina perde la vetta dopo un brivido contro Capo Verde, ma Francia e Spagna lanciano un chiaro segnale.

La principessa Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus di Norvegia hanno assistito alla partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Brasile e Norvegia al MedLife Stadium per sostenere la nazionale norvegese. La Norvegia ha vinto x.com

Paesi che hanno ospitato una Coppa del Mondo FIFA, le Olimpiadi estive e le Olimpiadi invernali (fino al 2026) reddit

Tiro a volo: tre azzurri centrano la finale dello skeet alla Coppa del Mondo di LonatoL’Italia si presenterà con l’artiglieria pesante in occasione della finale dello skeet maschile valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in fase ... oasport.it

Tiro a volo, Erik Pittini sale sul podio nello skeet in Coppa del Mondo a Lonato. Record del mondo di HancockArriva un altro podio per l'Italia nella finale dello skeet individuale maschile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso a Lonato del ... oasport.it