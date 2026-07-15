Enzo Ambrosino ucciso sotto casa a Induno Olona | Dimitri Corona è accusato di concorso in omicidio con il padre

Dimitri Corona è stato accusato di concorso in omicidio nel caso dell'uccisione di un uomo di 30 anni avvenuta davanti alla sua abitazione in via Porro, a Induno Olona. L'indagine ha portato a questa nuova imputazione, oltre a quella rivolta al padre dell'arrestato. La vittima è stata trovata morta sul luogo dell'aggressione. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire i dettagli dell'episodio.

Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Enzo Ambrosino, il 30enne ucciso davanti alla sua abitazione in via Porro, a Induno Olona (Varese): anche Dimitri Corona è accusato di concorso nell'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Enzo Ambrosino ucciso sotto casa mentre torna dal compleanno della figlia: agguato con coltelli

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