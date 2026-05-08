Omicidio di Enzo Ambrosino a Induno Olona | arrestate altre 3 persone una quarta è ricercata

A Induno Olona, tre uomini italiani sono stati arrestati con l'accusa di aver preso parte a una rissa aggravata, collegata all'omicidio di Enzo Ambrosino. Una quarta persona coinvolta è attualmente ricercata e non è ancora stata trovata. Le indagini continuano per chiarire i dettagli del fatto di sangue e le eventuali responsabilità di altri soggetti.

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A finire nei guai altri tre uomini, italiani, con l'accusa di rissa aggravata. Una quarta persona invece è ancora ricercata e al momento irreperibile. Uno dei fermati è stato portato in carcere, mentre gli altri due sono finiti agli arresti domiciliari.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Arrestato un uomo per l'omicidio di Enzo Ambrosino a Induno Olona, ucciso per una lite per un debito Omicidio a Induno Olona, il parroco testimone dell’uccisione di Enzo AmbrosinoInduno Olona (Varese), 14 aprile 2026 – Nuovi elementi emergono sulla violenta rissa costata la vita a Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso venerdì... Una raccolta di contenuti Omicidio di Enzo Ambrosino a Induno Olona: arrestate altre 3 persone, una quarta è ricercataA finire nei guai altri tre uomini, italiani, con l’accusa di rissa aggravata. Una quarta persona invece è ancora ricercata e al momento irreperibile. Uno dei fermati è stato portato in carcere, ... fanpage.it Omicidio di Induno Olona, salgono a cinque gli arresti per la rissa costata la vita a Enzo AmbrosinoSi allarga l’inchiesta sulla rissa sfociata nell’omicidio di Enzo Ambrosino, avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 aprile a Induno Olona. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ... laprovinciadivarese.it