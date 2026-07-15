Dimitri Corona è stato accusato di concorso nell’omicidio di un uomo di 30 anni avvenuto tra il 10 e l’11 aprile scorso a Induno Olona. L’uomo, ucciso davanti alla propria casa in via Porro, è stato aggredito in una notte che ora si inserisce in un quadro investigativo più complesso. La procura ha aperto un fascicolo e indaga anche sul ruolo del padre di Corona, sospettato di aver avuto una partecipazione nell’omicidio.

Induno Olona (Varese), 15 luglio 2026 – Si aggrava il quadro dell' inchiesta sull'omicidio di Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso nella notte tra il 10 e l'11 aprile davanti alla propria abitazione di via Porro a Induno Olona. Dopo Gesuino Corona, ritenuto dagli investigatori l'autore materiale della coltellata mortale, anche il figlio Dimitri Corona, 27 anni, è ora accusato di concorso morale e materiale nell'omicidio. La Procura di Varese ha esteso la contestazione nei confronti del giovane, ritenendo che abbia preso parte all'aggressione culminata con la morte di Ambrosino. Secondo gli inquirenti, quanto accaduto non sarebbe stato l'esito di una rissa nata casualmente, ma una vera e propria spedizione punitiva organizzata per vendicare un episodio avvenuto il giorno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Enzo Ambrosino ucciso a Induno Olona: Dimitri Corona è accusato di concorso nell’omicidio con il padre Gesuino

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Enzo Ambrosino ucciso sotto casa mentre torna dal compleanno della figlia: agguato con coltelli

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