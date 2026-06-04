Il padre di Enzo Ambrosino è stato scarcerato dopo aver trascorso del tempo in carcere. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle condizioni. L’inchiesta sul delitto di Induno Olona, avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 aprile durante una rissa, prosegue senza che siano state rese note nuove evidenze o arresti recenti.

Induno Olona (Varese), 4 giugno 2026 – Nuovo sviluppo nell'inchiesta sul delitto di Induno Olona costato la vita a Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso nella notte tra il 10 e l'11 aprile durante una violenta rissa. Il padre della vittima, Gennaro Ambrosino, ha lasciato il carcere dopo che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari. Il 65enne era stato arrestato con l'accusa di rissa aggravata nell'ambito dell'inchiesta aperta dopo la morte del figlio. La decisione del giudice arriva in seguito all'istanza presentata dal suo difensore, l'avvocato Paolo Bossi, che fin dai giorni successivi all'arresto aveva chiesto un alleggerimento della misura cautelare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Induno Olona, il padre di Enzo Ambrosino lascia il carcere

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TG Prealpina 14/04/2026 | Delitto Ambrosino, arrestato il padre della vittima

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