Entra in casa della ex aggredisce il nuovo compagno e cade scappando dalla finestra | ferito e arrestato

Un uomo ha tentato di entrare nell'abitazione dell'ex dalla finestra, ma nel tentativo di fuga si è ferito, riportando diverse ferite. Durante l'episodio, ha aggredito il nuovo compagno della donna. I soccorsi sono intervenuti per le ferite riportate e l'uomo è stato successivamente arrestato.

Gandino. Ha provato ad entrare in casa della ex dalla finestra, ma fuggendo si è provocato diverse ferite, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Protagonista della vicenda un uomo di 48 anni della Val Seriana, un profilo già noto alle forze dell’ordine. La vicenda si è sviluppata in via Don Bosco, poco dopo le 17. L’uomo, che alle spalle aveva una denuncia per stalking e maltrattamenti, ha cercato di introdursi nell’abitazione della donna passando da una finestra aperta al primo piano. Una volta riuscito nel suo intento, dentro casa ha trovato un altro uomo, con il quale è scattata una violenta rissa che ha spinto la donna a voler chiamare i carabinieri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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UOMO INQUIETANTE ENTRA IN CASA E AGGREDISCE MATTIA IL SUO EX, LETIZIA SCOPRE LA VERITÀ! Ep 21

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