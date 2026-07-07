Durante un matrimonio a Melito, un infisso si è staccato da una finestra e ha colpito un uomo, ferendolo. L’incidente è avvenuto nella sede comunale, dove si stava svolgendo la cerimonia. Sul posto sono in corso accertamenti per chiarire le cause del distacco. La vittima è un familiare degli sposi, trasportato in ospedale per le ferite riportate. Nessun altro coinvolto.

Paura nella sede comunale di Melito durante una cerimonia nuziale: un infisso si sarebbe staccato colpendo un familiare degli sposi. Accertamenti in corso.. Momenti di paura durante una giornata che doveva essere dedicata alla festa e alla celebrazione di un matrimonio. A Melito di Napoli, all’interno della sede comunale dove si era appena svolta una cerimonia con rito civile, un incidente ha coinvolto il padre della sposa, colpito da una finestra improvvisamente caduta. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dalla stampa locale, l’episodio si sarebbe verificato al termine della celebrazione, quando alcuni invitati si trovavano ancora nei locali comunali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Melito, finestra cade al matrimonio: ferito il padre della sposa

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