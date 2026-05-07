Entra in casa della ex le punta un coltello alla gola e tenta di lanciarla dalla finestra

Un uomo è entrato nella casa della sua ex e ha aggredito la donna, colpendola con schiaffi e pugni. Durante l'episodio, l'ha minacciata di morte e le ha puntato un coltello alla gola, tentando anche di buttarla dalla finestra. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Si è introdotto in casa della sua ex e l'ha aggredita brutalmente prendendola a schiaffi e pugni, l'ha minacciata di morte e le ha puntato un coltello alla gola, arrivando al punto di cercare di lanciarla dalla finestra.La violenza si è consumata in un'abitazione del capoluogo e non è sfociata in.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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