Roma Modi regala a Meloni le caramelle Melody premier | Il primo ministro indiano ci ha portato un regalo - VIDEO

Delle caramelle "Melody", hastag diventato virale un paio di anni fa quando Meloni postò un altro video con il premier indiano con i "saluti dal Melodi team" a margine del G7 tenutosi in Puglia Il primo ministro indiano Narendra Modi in visita a Roma per un incontro con Giorgia Meloni ha fatt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Toffee Diplomacy: Modi Surprises Italy PM Giorgia Meloni With Melody Toffee During Rome Visit| AXIOM

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