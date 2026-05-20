Roma Modi regala a Meloni le caramelle Melody premier | Il primo ministro indiano ci ha portato un regalo - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Delle caramelle "Melody", hastag diventato virale un paio di anni fa quando Meloni postò un altro video con il premier indiano con i "saluti dal Melodi team" a margine del G7 tenutosi in Puglia Il primo ministro indiano Narendra Modi in visita a Roma per un incontro con Giorgia Meloni ha fatt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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