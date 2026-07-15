Enrico Bartolini, lo chef più stellato d'Italia, e Vincenzo Russo, executive dello stellato «Bluh Furore», tornano ad essere protagonisti di una serata che punta a diventare un appuntamento fisso dell'estate in Costiera amalfitana. A picco sull'iconico Fiordo, il Furore grand hotel è la ribalta di un evento che evidenzia l'attenzione per la ristorazione che il cinque stelle ha avuto fin dall'apertura, nel luglio 2023, ottenendo la collaborazione dello chef Enrico Bartolini chiamato a definire e supervisionare tutta la linea gastronomica dell’hotel: dal ristorante fine dining ad «Acquarasa», l’all day dining che offre una proposta più tradizionale e ispirata alla cucina napoletana, sino alla prima colazione, aperitivi e room service. 🔗 Leggi su Corriere.it

© Corriere.it - Enrico Bartolini e Vincenzo Russo, la cena a quattro mani per celebrare i sapori della Costiera amalfitana

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11 LUGLIO: BLUH VELVET. Enrico Bartolini e Vincenzo Russo al Furore Grand Hotel.

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