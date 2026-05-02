A Monsano, una serata dedicata alla solidarietà ha visto protagonisti due ristoranti che hanno organizzato una cena a quattro mani. L’evento ha avuto come obiettivo quello di raccogliere fondi per il reparto pediatrico di un ospedale locale. Durante la serata, i partecipanti hanno potuto gustare piatti preparati appositamente per l’occasione, con parte del ricavato destinato a sostenere le attività del reparto.

MONSANO Una serata, dove ogni portata diventa capitolo e ogni sapore ha un senso che va oltre il piatto. Mercoledì prossimo, alle 20, la Pizzeria Capriccio di Monsano ospita un evento che tiene insieme cucina, cultura gastronomica e solidarietà per l’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Al centro, un menù degustazione a quattro mani firmato da Angelo Tantucci e Lorenzo Stecconi, protagonisti di un dialogo culinario che unisce due realtà del territorio: la pizzeria Capriccio di Monsano e Avalon di Ancona. Il progetto A fare da cornice, la presentazione del libro “Cronache di Pizza”, progetto editoriale legato al mondo di The Great Pizza, che durante la serata diventa occasione di confronto sul linguaggio contemporaneo della pizza e sulla sua evoluzione.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Capriccio-Avalon, pizza e solidarietà a Monsano: la cena a quattro mani per sostenere il Pediatrico Salesi

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