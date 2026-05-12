Truffa del finto carabiniere ad un’anziana della Costiera Amalfitana | eseguite due misure cautelari

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di persone sospettate di aver truffato un’anziana nella zona della Costiera Amalfitana. L’operazione è stata avviata dopo indagini che hanno portato all’adozione delle misure, in seguito a un episodio di inganno in cui i sospettati si sono spacciati per carabinieri. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari.

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I Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Salerno Nella mattinata odierna, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due persone indagate, a vario titolo, per truffa aggravata in concorso ai danni di un’anziana donna residente in Costiera Amalfitana. La ricostruzione dei fatti. Secondo quanto emerso dalle indagini, i fatti risalirebbero al 28 febbraio 2026, quando la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente attraverso la tecnica del cosiddetto “finto carabiniere”.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Truffa del finto carabiniere ad un’anziana della Costiera Amalfitana: eseguite due misure cautelari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana, due arresti ad Aversa: la strategia dei malviventiUn uomo è stato arrestato per truffa ai danni di un’anziana donna, dopo averla ingannata fingendosi carabiniere per ottenere gioielli. Massarosa, truffa del finto carabiniere: anziana raggirata, due arrestiMASSAROSA (LUCCA) – Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in quanto ritenuti dagli investigatori responsabili di una truffa ai danni di una... Argomenti più discussi: Tentano la truffa del finto Carabiniere: il marito della vittima li fa arrestare; Truffa del finto carabiniere, un monzese convince un anziano di Lecco a comprare un lingotto d'oro; Truffa del finto carabiniere: 2 arresti, recuperata refurtiva per oltre 45mila euro; Truffa del finto carabiniere al parroco di Palazzolo sull’Oglio: 63enne finisce in manette. Amalfi, le rubano l’oro con la truffa del ‘finto Carabiniere’: incastrati i due truffatori che avevano derubato un’anziana positanonews.it/2026/05/amalfi… #Amalfi #Truffa #Carabinieri #Giustizia #Sicurezza x.com Amalfi, truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana: in due finiscono nei guaiStampaNella mattinata odierna, i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal GIP del Tribun ... salernonotizie.it