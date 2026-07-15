Cna ha lanciato un appello: è urgente semplificare le procedure e promuovere l'autoproduzione di energia. La richiesta arriva in risposta al crescente costo energetico, che rischia di ridurre gli investimenti e frenare la crescita delle imprese. Secondo l’associazione, senza interventi rapidi, si rischia di compromettere lo sviluppo economico. La priorità è adottare misure immediate per affrontare il problema energetico e sostenere le attività produttive.

"Bisogna agire in fretta" sull’annoso e grande " problema del costo dell’energia ", in alternativa "da parte delle imprese ci saranno meno investimenti e meno crescita. E questo significa che saranno meno concorrenziali. È arrivato il momento di tracciare la strada per mettere a terra una strategia energetica pragmatica, fondata sui dati e seria per il Paese". Parola di Paolo Cavini, presidente di Cna Emilia-Romagna, che dal palco dell’assemblea dell’associazione ha rivolto un appello direttamente alle istituzioni, in particolare alla Regione, chiedendo "norme più semplici, autorizzazioni più veloci e bandi più adatti alla dimensione delle nostre imprese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Energia, il manifesto di Cna: "Autoprodurre e semplificare"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Assemblea della Cna: "Energia d’impresa"Alle 16 si tiene al Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna l’assemblea estiva pubblica della Cna regionale.

Cna: "Energia e caro carburanti. Allarme nel mondo produttivo"La Cna ha segnalato preoccupazioni riguardo all’aumento dei costi dell’energia e dei carburanti, evidenziando come l’instabilità internazionale...

Argomenti più discussi: Energia, il manifesto di Cna: Autoprodurre e semplificare; Il manifesto della raffinazione europea: senza industria non c’è transizione; Stop data center selvaggi. Il presidio a Lacchiarella; L'algoritmo di Palladio: la nuova energia di Vicenza e delle sue Ville.

Grande energia all’Aperi-Fnaarc! Agenti di commercio di Como uniti per networking, idee e opportunità. Grazie a tutti i partecipanti! #FnaarcComo #networking Contenuto integrato con l'ausilio di strumenti di IA e verificato dalla redazione x.com

Ho bisogno di aiuto per prendere una decisione in una campagna (grande dilemma morale e politico) reddit

Il Manifesto contro la povertà energetica arriva a BruxellesMilano, 2 lug. (askanews) – La Fondazione Banco dell’energia ha organizzato a Bruxelles una due giorni di lavori dedicata al contrasto alla povertà energetica, con l’obiettivo di consolidare una rete ... askanews.it