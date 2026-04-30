Cna | Energia e caro carburanti Allarme nel mondo produttivo

La Cna ha segnalato preoccupazioni riguardo all’aumento dei costi dell’energia e dei carburanti, evidenziando come l’instabilità internazionale continui a influenzare i mercati di settore. La volatilità dei prezzi si sta intensificando, creando un clima di incertezza per il mondo produttivo. Le fluttuazioni si manifestano con frequenza crescente, rispecchiando le tensioni e le variazioni sui mercati mondiali delle materie prime e delle fonti energetiche.

L’instabilità dello scenario internazionale continua a riversarsi con forza sui mercati dell’energia, dei carburanti e delle materie prime, generando un clima di profonda incertezza e una volatilità senza precedenti. Le previsioni, anche nel breve periodo, risultano sempre più complesse e le stesse analisi della Banca Centrale Europea non escludono l’arrivo di uno shock energetico di ampia portata. In questo contesto, le imprese italiane figurano tra le più esposte, con un impatto particolarmente gravoso sulle piccole aziende. A penalizzare il sistema produttivo non è soltanto l’aumento delle materie prime, ma anche una struttura delle bollette che rende difficile assorbire i rincari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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