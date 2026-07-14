Assemblea della Cna | Energia d’impresa
Alle 16 si tiene al Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna l’assemblea estiva pubblica della Cna regionale. L’evento si svolge ogni anno a luglio e coinvolge rappresentanti di imprese dell’Emilia-Romagna. La riunione si concentra sui temi dell’energia e delle attività imprenditoriali. La sede dell’appuntamento è in via Stalingrado.
Ogni anno la Cna dell’Emilia-Romagna organizza nel mese di luglio un’assemblea estiva pubblica di carattere regionale. L’appuntamento è previsto per oggi (ore 16) al Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna, in via Stalingrado. Il titolo dell’appuntamento odierno: " Energia d’impresa (Rappresentare la nuova autonomia produttiva delle imprese)". All’evento parteciperanno, in qualità di relatori, il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, il presidente nazionale della Cna, Dario Costantini (foto), il presidente regionale Paolo Cavini e il segretario regionale Diego Benatti. In programma una serie di testimonianze di impresa legate a energia, sostenibilità, produzione e auto-produzione da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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