Assemblea della Cna | Energia d’impresa

Notizia in breve

Alle 16 si tiene al Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna l’assemblea estiva pubblica della Cna regionale. L’evento si svolge ogni anno a luglio e coinvolge rappresentanti di imprese dell’Emilia-Romagna. La riunione si concentra sui temi dell’energia e delle attività imprenditoriali. La sede dell’appuntamento è in via Stalingrado.