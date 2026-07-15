Nella notte, dei ladri hanno forzato la porta di un supermercato Coop nella frazione di Case Nuove, nel comune di Empoli. Sono entrati nel negozio e hanno smurato la cassaforte, portando via circa 2.000 euro. Dopo il colpo, i malviventi sono scappati a bordo di un’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

EMPOLI – Hanno agito nella notte nel punto vendita Coop della piccola frazione di Case Nuove, nel comune di Empoli. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso del supermercato e una volta all’interno hanno smurato la cassaforte per poi fuggire con un’auto. Il bottino sarebbe di circa 2000 euro, mentre sono ancora da quantificare i danni provocati.Sul furto indagano i carabinieri di Empoli. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Empoli: smurano cassaforte del negozio Coop di Case Nuove. Bottino circa 2mila euro

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