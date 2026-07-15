Empoli | smurano cassaforte del negozio Coop di Case Nuove Bottino circa 2mila euro
Nella notte, dei ladri hanno forzato la porta di un supermercato Coop nella frazione di Case Nuove, nel comune di Empoli. Sono entrati nel negozio e hanno smurato la cassaforte, portando via circa 2.000 euro. Dopo il colpo, i malviventi sono scappati a bordo di un’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.
EMPOLI – Hanno agito nella notte nel punto vendita Coop della piccola frazione di Case Nuove, nel comune di Empoli. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso del supermercato e una volta all’interno hanno smurato la cassaforte per poi fuggire con un’auto. Il bottino sarebbe di circa 2000 euro, mentre sono ancora da quantificare i danni provocati.Sul furto indagano i carabinieri di Empoli. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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