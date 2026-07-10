Si arrampicano sui tubi del gas per entrare in casa poi smurano la cassaforte | colpo da 100 mila euro

Da bergamonews.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un furto si è verificato nel centro di Bergamo, dove i ladri sono entrati in un'abitazione arrampicandosi sui tubi del gas. Sono riusciti a smurare la cassaforte, trafugando circa 100 mila euro tra denaro contante e orologi di marca. L’azione è avvenuta durante il giorno e ha richiesto una certa precisione, similare a un tentato furto sventato pochi giorni prima in un’altra zona della città.

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Bergamo. Un furto messo a segno con precisione, in pieno giorno, nel cuore della città. Un colpo da circa 100 mila euro tra denaro contante e orologi Rolex, realizzato con una tecnica che richiama quella del tentato furto sventato pochi giorni dopo in via Rossini. Nel mirino dei ladri è finita l’abitazione di un amministratore condominiale residente in via Locatelli. Approfittando dell’assenza del proprietario, i malviventi avrebbero raggiunto l’appartamento al terzo piano arrampicandosi lungo le tubazioni del gas. Una volta all’interno hanno smurato la cassaforte, impossessandosi del suo contenuto prima di allontanarsi senza lasciare... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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