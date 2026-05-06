Assalto alla coop Colli Cimini | buco nel muro cassaforte sradicata ma bottino quasi nullo

Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 maggio, alcuni malviventi sono entrati nella cooperativa Viticoltori dei colli Cimini, situata sulla strada provinciale Vasanellese. Gli autori del furto hanno forzato un muro e sradicato la cassaforte, ma il bottino è risultato quasi nullo. Nessuna altra attività è stata segnalata all’interno della struttura e le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi del caso.

Furto alla cooperativa Viticoltori dei colli Cimini di Vignanello. Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 maggio, ignoti si sono introdotti nella struttura sulla strada provinciale Vasanellese mettendo in atto una sorta di assalto, che però ha avuto un bottino pressoché inesistente.La.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Rapina alla Posta di Ceglie: buco nel muro e allarme salva la cassaforteUn tentativo di rapina alla Posta di via Don Guanella a Ceglie Messapica è stato sventato nella notte tra martedì e mercoledì 15 aprile, quando un... Landriano, buco nel muro della stazione di servizio sulla 412: ladri si portano via la cassaforteLandriano (Pavia), 25 marzo 2026 - Furto nella notte al distributore di carburanti Vega, sulla ex-Statale 412 'della Val Tidone', nel territorio di...