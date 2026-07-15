Emilia-Romagna le foto del violento nubifragio che si è abbattuto sulla regione

Un nubifragio ha colpito l’Emilia-Romagna, causando danni e disagi nella regione. Sono state scattate foto che mostrano la violenza delle precipitazioni, che hanno provocato allagamenti e problemi alle infrastrutture. Il servizio è disponibile per gli utenti registrati, che possono salvare gli articoli e consultarli successivamente nella sezione preferiti o sull’app Corriere News.

Salva questo articolo e leggilo quando vuoi. Il servizio è dedicato agli utenti registrati. Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Alberi caduti, sottopassi e cantine allagate, black out in numerose zone dell'Emilia-Romagna. E a Modena un uomo di 68 anni alla guida della sua auto è morto: a causa delle condizioni di scarsa visibilità la vettura si è schiantata contro un'altra macchina. Il violentissimo temporale che, come previsto, si è abbattuto nel tardo pomeriggio in Emilia-Romagna, accompagnato da forti raffiche di vento, che in alcuni casi hanno anche superato i 100 kmh, ha provocato disagi in molte zone della Regione, dalla pianura piacentina, fino alla costa. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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Maltempo, violento downburst si abbatte sul Piemonte: gli alberi piegati da nubifragio e tempeste...

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Numerose strade chiuse a Vignola (MO) per caduta alberi a seguito del passaggio del violento sistema temporalesco. Foto di Emilia Romagna Meteo. x.com

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Maltempo in Emilia-Romagna, un morto nel Modenese: Lo schianto in auto sotto il nubifragio. Raffiche di vento in regione fino a 120km/h, alberi caduti e blackoutCon temperature a 38 gradi l'allarme in quasi tutto il territorio regionale per la formazione di temporali con molta pioggia e grandine ... corrieredibologna.corriere.it