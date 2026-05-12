Inatteso e violento il temporale che si è abbattuto su Verona | 47 piante cadute e vento a 127 km h

Un temporale improvviso e violento ha colpito Verona causando la caduta di 47 alberi e raggiungendo raffiche di vento fino a 127 kmh. L'evento si è verificato in pochi minuti senza segnali di allerta preventiva. Nonostante la sua imprevedibilità, il sistema di protezione civile comunale è stato attivato subito, con l'apertura del Centro operativo comunale (COC) per coordinare gli interventi.

Si è scatenato il finimondo nel giro di pochi minuti, senza che ci fossero segnali di preallerta, ma nonostate il violento temporale che si è abbattuto su Verona fosse imprevisto, il sistema di protezione civile comunale è stato rapidamente e pienamente attivato: è stato aperto il Coc (Centro.🔗 Leggi su Veronasera.it

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