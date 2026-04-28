Emilia-Romagna scontro sulla Sanità I pazienti fuggono La Regione smentisce

In Emilia-Romagna il settore sanitario è al centro di un acceso dibattito politico, con il presidente regionale che ha annunciato il raggiungimento del pareggio di bilancio previsto per quest’anno. Tuttavia, sui giornali e nelle discussioni pubbliche si parla anche di un aumento delle fughe di pazienti, una questione che ha alimentato le tensioni tra le forze politiche e le istituzioni regionali. La Regione ha però smentito queste affermazioni, ribadendo la stabilità del sistema sanitario regionale.

Bologna, 28 aprile 2026 – La sanità in Emilia-Romagna accende lo scontro politico. Al centro del dibattito ci sono i conti del sistema sanitario, dopo che il presidente Michele de Pascale ha annunciato, il 14 aprile, l’obiettivo raggiunto del pareggio di bilancio per il 2026. “Bilancio in passivo di milioni”. Un risultato che ha provocato la reazione delle opposizioni di centrodestra, che mettono in dubbio la reale raggiungibilità del traguardo e chiedono chiarimenti. I dati, secondo le minoranze, delineano un quadro tutt’altro che lineare. Nel bilancio preventivo 2026 approvato a fine dicembre era previsto un disavanzo sanitario di circa 200 milioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emilia-Romagna, scontro sulla Sanità. “I pazienti fuggono”. La Regione smentisce Notizie correlate Zattini (Ascom-Confcommercio) rilancia sulla Regione Romagna: "Serve un riequilibrio con l'Emilia"Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio, riporta all'attenzione un argomento del quale si è tanto parlato in passato “Costituzione della... Miastenia grave: da oggi in Emilia-Romagna i pazienti possono effettuare la terapia a casaAppena approvata dall’Aifa una terapia innovativa per l’autosomministrazione domiciliare: aumenta l’indipendenza del paziente con miastenia grave e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: EMILIA-ROMAGNA: Scontro su nomine parchi, de Pascale, decisione unilaterale; U17: Emilia Romagna e Lazio passano il turno con una giornata di anticipo; Foreste Casentinesi, la Regione alza il muro: Presidenza toscana da 20 anni, inaccettabile escludere la Romagna; Nomine parchi nazionali: l’Emilia-Romagna contesta le scelte del Ministero. Emilia-Romagna, scontro sulla sanità. I pazienti fuggono. La Regione smentisceL’opposizione accusa: bilanci opachi. Ticket troppo alti, in 800mila rinunciano alle cure. L’assessore: Gettito in linea con le aspettative. Le visite? Sono state ricalendarizzate ... msn.com Centrodestra E-R attacca de Pascale, 'pareggio inattendibile per bilancio sanità'È scontro in Regione Emilia-Romagna sulla sanità: l'opposizione di centrodestra, in maniera unitaria, ha infatti messo in dubbio l'attendibilità e la sostenibilità del pareggio del bilancio sul 2026 ... ansa.it In Emilia-Romagna l’eccellenza non è solo nel prodotto, ma anche nella serietà. Siamo orgogliosi di celebrare le 12 realtà del nostro territorio che si sono aggiudicate i Credit Reputation Awards 2026, il riconoscimento promosso da CentraleRisk. Cosa signific - facebook.com facebook Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: al mattino sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata, sui rilievi, rovesci temporaleschi sparsi. Fenomeni in esaurimento in serata 21°C sulla costa, 25/26°C nell'entroterra Maggiori info arpae.it/it/temi x.com